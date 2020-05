Google Stadia per Android: risolta importante limitazione per gli screenshot

Dopo gli annunci dello Stadia Connect del 28 aprile 2020, torniamo a parlare delle novità legate al servizio dell'azienda di Mountain View. Infatti, Google ha introdotto la possibilità di effettuare screenshot tramite l'applicazione ufficiale Android di Stadia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e 9to5Mac, questa funzionalità è disponibile per coloro che dispongono del controller di Stadia (ricordiamo che il suo prezzo è di 69 euro sul Google Store). Per chi non lo sapesse, il pad ufficiale dispone di un apposito tasto pensato per registrare brevi clip di 30 secondi e per effettuare screenshot.

Fino ad oggi, non era possibile utilizzare quel pulsante su Android e gli utenti se ne erano lamentati nelle classiche piattaforme, tra cui Reddit. In parole povere, gli appassionati erano costretti a passare per metodi "alternativi" per riuscire a condividere le proprie schermate di gioco, mentre ora possono fare tutto tramite controller. Certo, il fatto che la funzionalità sia limitata al solo pad ufficiale potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma perlomeno è stata risolta l'importante limitazione precedente.

Per il resto, l'applicazione di Google Stadia adesso è compatibile con OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Per maggiori dettagli su tutte le novità legate al servizio dell'azienda di Mountain View, vi rimandiamo al blog ufficiale di Google (in inglese).