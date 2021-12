Google Stadia arriva sulle Smart TV LG: ecco i requisiti per scaricare l'app

A pochi giorni di distanza dall'ultimo aggiornamento dell'app di Google Stadia, LG ha confermato che l'applicazione di cloud gaming di Google è disponibile per tutte le sue Smart TV con WebOS 5.0 o superiore nei 22 Paesi coperti da Stadia, tra i quali ovviamente figura anche l'Italia.

Se possedete una Smart TV LG dotata di WebOS 5.0 o WebOS 6.0 potete scaricare l'app Google Stadia dall'App Store di LG, accessibile direttamente dal televisore. Visti i requisiti imposti dal produttore, quasi ogni televisore messo sul mercato nel 2020 o nel 2021 dovrebbe poter scaricare senza problemi l'applicazione di Stadia.

L'arrivo di Google Stadia dovrebbe far felici i possessori di Smart TV LG interessati ai videogiochi: queste ultime, infatti, sono ormai il device perfetto per il cloud gaming, poiché l'azienda ha promesso alcuni mesi fa che sia Stadia che NVIDIA GeForce Now sarebbero arrivati entro il 2021 sui propri televisori. In particolare, GeForce Now è stato rilasciato sulle TV LG lo scorso 19 novembre, mentre Stadia è in fase di rollout in queste ore.

Sia l'app di Stadia che GeForce Now possono essere provate gratuitamente, poiché forniscono alcuni giochi gratuiti o delle sessioni di prova da trenta minuti (per Stadia) o da un'ora (per GeForce Now) anche a chi non possiede l'abbonamento mensile ai due servizi o non vuole pagare per comprare i singoli giochi da utilizzare in streaming.



Per giocare con Stadia non avrete nemmeno bisogno di un controller: per diversi videogiochi disponibili nel catalogo di Google, infatti, è attiva la "Bridge Mode", che permette di utilizzare il touchscreen del proprio smartphone come controller.