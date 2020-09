Google Stadia su iPhone ed iPad è realtà grazie a Stadium: ecco come funziona

In attesa dell’arrivo ufficiale di Google Stadia su iOS, un utente di Reddit ha creato una soluzione homebrew che consente di accedere alla piattaforma di cloud gaming di Google sui dispositivi basati su iOS. Stiamo parlando dii un browser battezzato “Stadium", che è disponibile sull'App Store di iPad ed iPhone.

Si tratta di un’applicazione molto semplice, che fa ciò per cui è stata sviluppata: permettere agli utenti di accedere a Stadia da iOS.

I giochi verranno mostrati a schermo intero, con un’interfaccia pulita e priva di qualsiasi pulsante. Un aspetto importante è che ovviamente viene anche garantito il supporto ai controller da gaming: gli utenti non dovranno fare altro che effettuare il download, impostare il proprio profilo utente ed accedere all’account Stadia.

Lo sviluppatore Zachary Knox ha spiegato che Stadium supporterà i controller Mai, DualShock 4 ed anche quello di Xbox One S. Non è presente in lista quello ufficiale di Stadia, però.

Stadium può essere scaricato attraverso questo indirizzo ed è ovviamente disponibile gratuitamente. L’intero processo di configurazione è invece spiegato nel post Reddit dedicato al progetto, che ha già suscitato l’interesse di tantissimi utenti. Per funzionare, però, l’applicazione necessita di iOS 14 o iPadOS 14, motivo per cui consigliamo di effettuare l’aggiornamento prima di procedere con il download.