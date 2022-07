Google, stop alle nuove assunzioni: 'dobbiamo capire di quanti impiegati abbiamo bisogno'

I segni di un mercato tecnologico in crisi sembrano ormai esserci tutti: nel giro di una settimana, infatti, Apple ha annunciato che ridurrà le assunzioni a partire dal 2023, e lo stesso hanno fatto anche Meta e Google. Oggi, però, proprio Big G ha spiegato che bloccherà tutte le nuove assunzioni già da ora, per almeno un paio di settimane.

Stando a quanto riporta The Information, Google avrebbe annunciato ai suoi dipendenti un hiring freeze, ovvero uno stop momentaneo alle nuove assunzioni, della durata di due settimane. Solo pochi giorni fa, Mountain View aveva spiegato che avrebbe anche ridotto il numero di nuovi assunti tra la fine del 2022 e il 2023.

Prabhakar Raghavan, il Senior Vice President di Google, ha spiegato che "useremo queste due settimane per rivedere il numero di nuovi impiegati di cui abbiamo bisogno ed allinearci ad una nuova serie di priorità e requisiti di staff, in vista dei progetti dei prossimi mesi". Nella stessa comunicazione, inviata da Raghavan ai dipendenti di Big G, il dirigente ha spiegato che chi è già stato assunto nell'azienda non deve temere di perdere il proprio posto di lavoro.

All'inizio di luglio, anche il CEO di Google Sundar Pichai aveva spiegato che, nonostante Google avesse assunto ben 10.000 nuovi lavoratori nella prima metà del 2022, nella seconda metà dell'anno le priorità dell'azienda sarebbero state riviste al ribasso, focalizzandosi perlopiù su impiegati già esperti in ambito ingegneristico e tecnico, oltre che a personale specializzato in "altri ruolo critici".

Nelle scorse ore, un rappresentante di Google ha infine spiegato a The Verge che "stiamo rallentando le nuove assunzioni per la seconda metà del 2022. In linea con questo programma, abbiamo messo in pausa la maggior parte delle nuove offerte di lavoro per due settimane, dando la possibilità ai nostri team di capire quali sono le loro priorità di ruoli e quali figure dovremmo ricercare entro fine 2022".