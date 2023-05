Google, stop al supporto per la prima Chromecast: cosa cambia per gli utenti

Google ha annunciato la fine del supporto per la Chromecast di prima generazione, lanciata nei negozi nell’ormai lontano 2013. Il dongle non riceverà più aggiornamenti ed assistenza, e con la versione 1.36.159268 del proprio software ha concluso il ciclo di vita.

Si tratta di un arco di tempo piuttosto ampio, dal momento che il dongle è stato ampiamente supportato per oltre dieci anni. Nella pagina di supporto si legge che “il supporto per Chromecast (1ª generazione) è terminato, il che significa che non riceverà più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornisce più assistenza tecnica. Gli utenti potrebbero notare un peggioramento delle prestazioni”.

Lanciato al prezzo di 35 Dollari, e disponibile anche sul mercato italiano, Chromecast è stato uno dei dispositivi più popolari tra quelli proposti da Google nel proprio listino in quanto permetteva di trasformare qualsiasi TV in una smart tv su cui installare applicazioni e giochi, semplicemente collegandola alla porta HDMI ed all’ingresso micro-USB per l’alimentazione. Con 512GB e 2GB di spazio di archiviazione, è stato un apripista nel mercato dei dongle, insieme alla Fire TV Stick di Amazon.

Sul mercato negli anni successivi sono state lanciate varie versioni ed alcuni rumor emersi ad inizio anno hanno rivelato che Google starebbe al lavoro su una nuova Chromecast.