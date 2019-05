Google: stop alla vendita di marijuana tramite app per Android

Google ha annunciato, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, di aver aggiornato le linee guida del Play Store a seguito di alcune segnalazioni ed allo scopo di rendere il negozio di applicazioni per Android un luogo più sicuro, principalmente per bambini e minori.

La stretta del motore di ricerca si estende a varie categorie e circostanze. Innanzitutto, il gigante di Mountain View ha annunciato che le nuove linee guida vieteranno le applicazioni che in precedenza consentivano di acquistare legalmente la marijuana. Da ora gli sviluppatori di app non potranno più offrire questo servizio, tanto meno fornire assistenza sul ritiro o la consegna. Il tutto si estende a tutte le sostanze e prodotti contenenti THC. Google obbligherà la rimozione del carrello dalle applicazioni e la possibilità di effettuare ordini. Le applicazioni però resteranno comunque disponibili ma potranno solo fare da vetrina.

Google si rivolge anche alle app contenenti giochi che propongono casse premio. Agli sviluppatori sarà obbligata l'indicazione delle probabilità di vincita per ogni premio, un aspetto di cui si era a più riprese parlato.

Questa nuova linea guida andrà a collegarsi direttamente con un'altra novità: le applicazioni dovranno essere adatte anche ai bambini. In fase di pubblicazione gli sviluppatori dovranno indicare con maggiore chiarezza il target d'età, anche per quanto riguarda le esperienze in realtà aumentata, che dovranno contenere indicazioni sull'eventuale supervisione da parte di un genitore.

Tra le linee guida Google sottolinea che le applicazioni non dovranno in alcun modo contenere hate speech. Per quanto riguarda le app bandite, invece, si segnala l'introduzione dei contenuti volgari, profani, consigli sessuali e fetish, soggetti nudi o seminudi, pose ed illustrazioni allusive.

Google vieterà anche tutte quelle applicazioni che consentivano in precedenza di acquistare beni contraffatti.