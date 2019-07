Google ha una strana concezione di 'epic fail': la keyword consiglia Tyrese Gibson

Dopo aver sbagliato il presidente degli Stati Uniti d'America, l'algoritmo di Google sembra esserci ricascato. Infatti, cercando la keyword "epic fail", il noto motore di ricerca consiglierà di visitare la pagina relativa a Tyrese Gibson. Proviamo a capire insieme le motivazioni.

La ricerca conduce allo stesso risultato sia da desktop che da mobile, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Tuttavia, abbiamo provato a cambiare la lingua del motore di ricerca in inglese e a quanto pare la "presunta svista" è diffusa anche in altri Paesi del mondo.

Ma cosa ha portato l'algoritmo ad affiancare il noto attore, produttore televisivo e rapper americano Tyrese Gibson alle parole "epic fail"? Impossibile dirlo con certezza, ma abbiamo trovato alcuni indizi che potrebbero suggerire una possibile motivazione. Infatti, cercando "epic fail tyrese gibson" sul motore di ricerca, appaiono numerosi risultati popolari legati soprattutto ai meme.

Sembra quindi che Google abbia preso seriamente questi ultimi e restituisca la pagina di Tyrese Gibson agli utenti interessati agli "epic fail". Non è tuttavia chiaro il motivo per cui le due keyword vengano associate tra di loro in questo modo. Forse l'interesse attorno ai "fallimenti clamorosi" di Gibson è molto alto.

L'epic fail più grande rimane però quello degli hacker che hanno chiesto Bitcoin alla 86enne.