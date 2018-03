Google stravolgerà presto gli smartwatch con Wear OS per aumentarne l'autonomia

è deciso più che mai ad aumentare l'autonomia dei propri smartwatch: arriverà in un prossimo futuro anche a stravolgerne alcune delle funzioni principali pur di ottenere questo boost.

Ieri Google ha lanciato una developer preview per il suo Wear OS, conosciuto informalmente anche come Android Wear, giusto qualche giorno dopo aver mostrato al mondo le principali feature di Android P. Questa build è ancora completamente grezza tanto che Google stessa la definisce "non adatta per l'uso quotidiano": il solo fatto che vada flashata manualmente all'interno del dispositivo la dice lunga.

Al momento è disponibile solamente per l'Huawei Watch 2 Bluetooth e l'Huawei Watch 2 Classic Bluetooth, ed il suo maggior intento è quello di aumentare (di molto) l'autonomia dei dispositivi. Per ottenere questo, sugli smartwatch di Google non sarà più possibile tenere applicazioni aperte in background, a meno che l'orologio non sia in carica: cosa che diminuirà sostanzialmente il consumo di energia, e renderà il device più reattivo.

Altro accorgimento sarà lo spegnimento di Wi-Fi e Bluetooth, ma solo una volta che Wear OS avrà rilevato che vi siete tolti lo smartwatch e lo avete tenuto distante dal corpo per un lasso di tempo sufficiente. Inoltre la nuova build del software disattiverà lo switch automatico tra Wi-Fi e Bluetooth, sempre che il device non sia sotto carica.

E voi cosa ne pensate? Avete uno smartwatch e lo usate regolarmente o li ritenente solo uno sfizio inutile a meno che non costino veramente poco?