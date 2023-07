Google Street View torna in Germania: era l'unico paese Occidentale assente

Dell’assenza di Google Street View in Germania abbiamo in passato parlato su queste pagine, e spiegato anche le ragioni che si celavano dietro questa mancanza, legata alla normativa vigente sulla privacy ed al periodo nazista. Dallo scorso 22 Giugno 2023 però la situazione è finalmente cambiata.

Le auto del servizio di Google infatti da poco più di 20 giorni sono tornate in Germania per scattare le foto che successivamente torneranno sul servizio.

Per evitare problemi di privacy, il gigante dei motori di ricerca sta lavorando a stretto contatto con l’agenzia per la privacy del Governo Tedesco, che si dovrà assicurare che le immagini soddisfino le normative sulla privacy e rispettino dei paletti tra cui l’obbligo di eliminare le foto più vecchie. Ciò vuol dire che non sarà possibile utilizzare la funzione di Street View per “viaggiare indietro nel tempo” in Germania come avviene in altri paesi (Italia compresa): la funzione è particolarmente utile in quanto consente di verificare l’evoluzione delle città nel tempo.

Ovviamente, Google consentirà di oscurare la propria abitazione o azienda inviando un’apposita richiesta per motivi di privacy.

Siamo sicuri che questa novità farà gola non solo agli stessi tedeschi, ma anche agli innumerevoli turisti che ogni giorno affollano le città della Germania, i quali grazie a Street View potranno farsi un’idea da casa prima di raggiungerle.

Il lancio di Street View in Germania nel 2007 era stato accolto da feroci proteste che hanno portato Google ad interromperlo nel 2011 dopo aver coperto solo 20 grandi città.