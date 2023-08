Google stuzzica gli utenti Apple: "va tutto bene con Android"...

"venite qui... va tutto bene..., potrebbe sembrare l'invito della strega di Biancaneve e invece è solo la nuova campagna pubblicitaria di Google rivolta agli utenti Apple per mostrargli le potenzialità di Android e dei servizi di BigG.

Del resto, non è un mistero che molti utenti Apple utilizzino giornalmente i servizi e le applicazioni della grande G sui propri dispositivi. Nonostante ciò, l'esperienza offerta da un sistema operativo che li integra in maniera nativa può essere profondamente diversa.

Proprio sull'utilizzo degli strumenti Google si focalizza il nuovo spot della compagnia, che mostra tutti gli aspetti del quotidiano e come possano essere tranquillamente gestiti anche senza un dispositivo Apple tra le mani, provando a sfatare quel mito secondo cui la mela corrisponda necessariamente a una maggiore affidabilità.

Dalla fotocamera alle videochiamate di Meet, passando per il nuovo Trova il mio dispositivo Android, le potenzialità di Android si estrinsecano non solo tramite le applicazioni e i servizi, ma anche attraverso la più ampia proposta di dispositivi tra cui scegliere per trovare quello più adatto alle proprie esigenze: è questo l'ultimo messaggio mandato da Google nel suo breve video, che mostra sia la gamma Pixel che i principali "competitor" prodotti da Samsung, sia pieghevoli che standard: "va tutto bene, con Google su Android".

Tra l'altro, con Android 14 dovrebbe arrivare la prima integrazione dell'IA a livello di sistema... ne vedremo delle belle!