Google Suite si rinnova: si chiamerà Google Workspace e unirà tutti i servizi

Google ha deciso di rinnovare la sua intera Suite di applicazioni: non sarà soltanto il servizio Gmail a cambiare logo, come segnalato da 9to5Google a settembre, ma tutti i prodotti ora faranno parte del nuovo Google Workspace in cui ci saranno anche Docs, Meet, Sheets e Calender, anch’essi tutti con loghi nuovi e feature inedite in arrivo.

L’annuncio del rebranding è giunto nelle ultime ore direttamente da Big G, ora più che mai intenzionata a rendere il suo pacchetto di servizi sempre più competitivo, specialmente per fronteggiare la concorrenza del pack Microsoft Office. Lo stesso vicepresidente di Google Workspace Javier Soltero ha lanciato una frecciatina al colosso di Redmond nel comunicato stampa, affermando che “questa è la fine dell’”ufficio” come lo conosciamo”. Ad aiutare l’azienda di Mountain View in questo intento sarà la migliore integrazione dei servizi tramite Workspace.

Tra le funzionalità in arrivo ci sono finestre di chat che possono generare nuovi documenti per tutti i membri del canale, senza la necessità di creare un’altra scheda; in Google Documenti in pochissimo tempo si potrà avviare una videochiamata con cui condividere la medesima finestra con gli utenti attivi nel documento; o ancora, le app presenti in Google Workspace consentiranno di visualizzare piccole anteprime di altri documenti incorporati nella schermata in cui stanno lavorando. Infine, Google sta modificando i prezzi del servizio aggiungendo un piano “Business Plus” con ancora più feature per gestire i dispositivi.

Le novità sono tantissime, dunque per vederle tutte vi basterà visitare la pagina ufficiale di Google Workspace e, se lo desiderate, iniziare pure la prova gratuita del servizio in cui figura anche Google Meet che, di recente, ha introdotto sondaggi e sessioni Q&A durante le videochiamate.