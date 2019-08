Google supera Apple: è la società con più liquidità al mondo

Alphabet, la holding che controlla le operazioni di Google e dei suoi servizi, ha superato Apple diventando l'azienda con la liquidità più alta al mondo. Lo storico sorpasso è stato segnalato dal Financial Times, secondo cui dal secondo trimestre, la società di Mountain View detiene 117 miliardi di Dollari di riserve, rispetto ai 102 di Apple.

Si tratta di un cambiamento epocale per il mercato, in quanto Apple è stata sul trono per oltre un decennio.

Come osservato dallo stesso Financial Times, una tale cospicua esposizione di ricchezza potrebbe aumentare la pressione da parte degli azionisti, che potrebbero chiedere ai dirigenti di spendere parte del proprio denaro in cassa per il riacquisto di azioni o dividendi, e potrebbe portare ad un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione che stanno indagando sulla posizione di Google.

Negli ultimi mesi infatti Alphabet e le società controllate hanno dovuto pagare una multa da 5,2 miliardi di Euro da parte dell'Unione Europea, ma di recente hanno acceso i fari anche i legislatori statunitensi.

Apple nel 2017 ha registrato un calo delle riserve rispetto al picco di 163 miliardi di Dollari. E' anche interessante notare che nell'ultimo trimestre le riserve di liquidità di Alphabet sono aumentate di 20 miliardi di Dollari, nonostante i forti investimenti nel settore immobiliare.