Google, fine del supporto per una versione di Android: stop dal Agosto 2023

Con un breve post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google ha annunciato che da Agosto 2023 terminerà il supporto dei Play Services per Android KitKat oltre la visione 23.30.99. I motivi sono da ricercare nel fatto che la quota di mercato della release del robottino verde, annunciata nel 2013, è scesa sotto l’1%.

Per tale ragione, convalle più la pena per Google supportare una base di utenti così ristretta. Per tale ragione, i livelli API 19 e 20 perderanno il supporto da Agosto 2023. Non è stata diffusa una data specifica, ma solo l’indicazione generica del prossimo mese.

La release successiva che potrebbe perdere il supporto ai Google Play Services dovrebbe essere Android 5 Lollipop, per cui la quota di mercato è in calo ad un ritmo costante.

Google Play Services alimenta l’intera infrastruttura su cui si basa il Google Play Store e le API che si interfacciano con Android, e vengono anche sfruttati per implementare nuove funzionalità sui dispositivi meno recenti. Lo stop al supporto quindi rappresenta di fatto la fine del supporto per le release del robottino verde, dal momento che gli sviluppatori in genere interrompono lo sviluppo di app destinate ai livelli API inferiori una volta che Google stoppa il supporto.