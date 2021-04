Google svela quanti account e app pericolose ha rimosso dal Play Store nel 2020

Google di recente ha dovuto affrontare il nuovo malware Etinu per smartphone Android rimuovendo diverse applicazioni dal Play Store, ma a quanto pare si tratta solo di uno sforzo minimo rispetto a ciò che ha dovuto fare nel 2020 per evitare la diffusione di app pericolose tramite il mercato nativo per dispositivi del robottino verde.

A rivelare dettagli ulteriori riguardo le misure adottate dal colosso di Mountain View nel corso dell’anno passato è stato Krish Vitaldevara, Director of Product Management Trust & Safety di Google Play. I dati da lui pubblicati sono piuttosto sorprendenti, dato che si parla di 119.000 account per sviluppatori rimossi dalla piattaforma e, soprattutto, oltre 962.000 applicazioni rimosse o mai apparse nel Play Store grazie al lavoro di sistemi IA dotati di machine learning e supportati da esseri umani.

In questa avventura ha avuto un’importante influenza la emanazione di nuove politiche per ridurre o evitare in toto la diffusione di fake news, contenuti manipolati e malware via applicazioni che promettevano informazioni maggiori riguardo la pandemia di COVID-19. A causa della necessità di mantenere elevati standard lato privacy e garantire la migliore comunicazione possibile tra autorità competenti e cittadini, “gli sforzi principali per identificare e mitigare le app e gli sviluppatori dannosi hanno continuato a evolversi per affrontare nuovi comportamenti antagonisti e forme di abuso", ha scritto Vitaldevara.

Sembrano invece più difficili da affrontare altri malware che colpiscono gli smartphone Android, tra cui il famigerato “System Update” falso che si intrufola nei dispositivi proprio fingendosi aggiornamento di sistema. Per quanto concerne il Play Store e i meccanismi di Play Protect, però, sebbene non siano affatto perfetti si notano miglioramenti importanti.

Intanto Big G ha anche spiegato nel dettaglio la natura dei problemi con Android System WebView che a fine marzo hanno attanagliato gli utenti possessori di smartphone Android con crash e rallentamenti.