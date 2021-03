Google svela per errore l'imminente arrivo di 23 nuovi smartphone sul mercato

Google nelle ultime ore ha “rubato il lavoro” ai tipster del mondo tech svelando il possibile, imminente arrivo sul mercato di diversi smartphone aggiungendoli all’elenco di dispositivi con supporto ai Play Services per la realtà aumentata, nota in precedenza come ARCore.

Come scoperto dai colleghi di 9to5Google, infatti, il colosso di Mountain View avrebbe aggiunto ben 23 nuovi dispositivi alla lista in questione, tra cui in particolare i seguenti modelli:

Asus Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola moto g(100)

Oppo Reno 5 A

Oppo Reno 5 Pro+ 5G Bosch

realme 8 Pro

Samsung A52 4G

Samsung A72 4G

Samsung A82 5G

TCL 20 Pro 5G

Nel caso di Samsung è già nota la data di presentazione degli smartphone qui presenti, dato che la stessa azienda ha annunciato l’evento Galaxy Awesome Unpacked con ogni probabilità dedicato alla gamma di prodotti di fascia media come Samsung Galaxy A52 e il fratello maggiore Galaxy A72.

Realme 8 Pro è un altro smartphone particolarmente atteso e di cui sono già noti diversi dettagli, tra cui l’implementazione del modulo fotocamera Samsung ISOCELL HM2 da 108 megapixel. O ancora, Motorola moto g100 dovrebbe essere non altro che la versione occidentale di Motorola Edge S, dispositivo giunto sul mercato asiatico a fine gennaio 2021. Sorprende infine la presenza di LG Stylo 7, considerato che questo periodo è alquanto difficile per l’azienda sudcoreana.

Essendo solo una questione di tempo prima di vedere questi telefoni giungere sul mercato e nelle mani degli utenti, non ci resta che attenderne le presentazioni ufficiali.

Tra le sviste, però, Google pensa anche a grandi novità per i suoi prodotti: recentemente, infatti, tramite il blog ufficiale ha reso noto l’arrivo delle Tiles personalizzate per WearOS su tutte le app.