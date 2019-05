Google svela Translatotron: traduce le frasi mantenendo la voce di chi parla

Google ha mostrato il nuovo rivoluzionario traduttore battezzato Translatron, che utilizza un modello di traduzione unico nel suo genere in quanto in grado di convertire direttamente il parlato da una lingua all'altra mantenendo la voce e la cadenza della persona che ha pronunciato le frasi.

Lo strumento rinuncia alla solita operazione di tradurre il discorso in testo per poi leggerlo, che spesso può portare ad errori di percorso. La tecnica end-to-end traduce direttamente la voce di un oratore in un'altra lingua.

Secondo la società questo nuovo sistema aprirà le porte alla traduzione vocale diretta.

Google afferma che Translatotron utilizza un modello di rete sequenziale che acquisisce un input vocale, lo elabora sotto forma di spettogramma e ne genera uno nuovo nella lingua scelta. Il risultato porta ad una traduzione più veloce e con meno possibilità di perdere parti del discorso lungo la strada. Lo strumento funziona anche con un componente opzione di codifica degli altoparlanti, che ha il ruolo di mantenere la voce dell'oratore.

Ciò vuol dire che il discorso tradotto risulterà ancora robotico, ma comunque mantenendo alcuni elementi vocali di colui che l'ha pronunciato. Alcuni esempi sono presenti nella pagina GitHub.

Negli ultimi mesi Google ha perfezionato in maniera importante le traduzioni offerte da Google Translate, implementando il supporto a più linguaggi ed il supporto alle frasi al maschile e femminile.