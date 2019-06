Google ha svelato il progetto per rendere Toronto una città iper-tecnologica

La società controllata da Google, Sidewalk Labs, ha reso noto il massiccio piano attraverso cui intende trasformare una fetta del lungomare di Toronto in una città del futuro. Il piano, lungo 1.524 pagine, prevede un investimento complessivo da 1,3 miliardi di Dollari e va ad abbracciare ogni minimo aspetto della vita cittadina.

Il progetto si articola su piani, che andremo a sintetizzare nella maniera più chiara possibile, ed include:

dieci nuovi edifici in legno massiccio , che comprendono anche unità abitative, spazi commerciali ed uffici;

un'estensione del sistema di metropolitana leggera della città per servire il nuovo quartiere;

la riprogettazione delle strade per ridurre l'uso dell'automobile e promuovere la bicicletta e le camminate;

l'installazione di un WiFi pubblico ed altri sensori in grado di raccogliere "dati urbani" per monitorare il traffico;

riduzione dei gas ad effetto serra fino all'89%

la costruzione di una nuova sede canadese di Google all'estremità occidentale dell'isola di Villiers.

Il quartiere che Google intende rivalorizzare è situato sul lungomare ed è battezzato Quayside.

La pubblicazione del documento darà sicuramente il via ad un lungo e controverso processo di approvazione, che coinvolgerà anche partiti come Waterfront Toronto, i consiglieri comunali, e politici federali e provinciali.

Sidewalk Labs ha specificato che intende investire 1,3 miliardi di Dollari per il progetto, con la speranza di spingere gli investimenti nel settore privato a 38 miliardi di Dollari entro il 2040. Secondo una società di ricerca di terze parti, questo mastodontico piano potrebbe creare 44.000 posti di lavoro e generale 4,3 miliardi di tasse all'anno.

Obiettivo a lungo termine è testare nella città del futuro anche le automobili a guida autonoma, nuove soluzioni per l'assistenza sanitaria ed altre tecnologie di gestione della città.

L'amministratore delegato di Sidewalk, Dan Doctoroff, spera che i lavori inizino già nel 2022, ed ha definito il progetto come "un passo in avanti storico", ma ha comunque sottolineato che bisognerà attendere le approvazioni finali in quanto si tratta di una cosa "completamente nuova, che richiede un nuovo contesto regolamentare".