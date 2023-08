Google sta sviluppando un'IA che ci darà consigli di vita, secondo il New York Times

Google non sta lavorando solo a Bard: a fine luglio, per esempio, è emerso che Google sta ultimando anche Genesis, un'IA pensata per i giornalisti. Oggi, invece, uno scoop ci spiega che Big G sta sviluppando un'Intelligenza Artificiale capace di dare consigli di vita alle persone. Utopia o distopia?

Il New York Times, in particolare, spiega che, nel mese di marzo, Google ha unito DeepMind e Brain. DeepMind è il laboratorio di ricerca di Londra del colosso di Mountain View, che si occupa di studi sull'IA e sul machine learning. Brain, invece, è un team recentemente acquisito da Big G con sede nella Silicon Valley, impegnato perlopiù sull'IA generativa.

Dal mese di aprile in poi, Brain e DeepMind hanno lavorato su un'IA che unisse i propri due campi di expertise, elaborando una sorta di assistente vocale o testuale capace di dare consigli agli utenti su 21 macrotemi, tra cui la vita personale, la vita lavorativa, la creatività e le nuove idee, la pianificazione della giornata e persino il tutoraggio nella carriera scolastica e professionale. L'IA sarebbe ancora ben lungi dall'essere svelata, ma il NYT avrebbe ottenuto in esclusiva alcuni documenti ad essa relativi che ne confermerebbero l'esistenza e lo sviluppo.

L'idea di un'IA capace di dare consigli di vita a un essere umano potrebbe andare ben al di là di ciò che alcuni considerano etico nel campo dell'intelligenza artificiale. La cosa più preoccupante, però, è che l'esistenza di quest'ultima dimostra che Google sta andando ben oltre le sue policy iniziali, secondo le quali l'IA generativa andrebbe utilizzata solo con estrema cautela e in settori tecnici come la programmazione.

Per la verità, il fatto che i primi progetti per questa IA "consigliera" risalgano a dicembre 2022 sembra indicare che Google non abbia mai preso sul serio le responsabilità che si era auto-imposta nel campo dell'IA generativa. Forse, Big G crede che un'assistente capace di incidere in profondità sulla vita di chi la utilizza sia l'applicativo IA del futuro, contrastando le ben più limitate possibilità di ChatGPT e di Bing AI. Resta da vedere se l'utenza sarà d'accordo o meno con il colosso di Mountain View.