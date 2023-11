Google ha sviluppato un nuovo modello per le previsioni meteo: precise anche a 10 giorni

Si chiama GraphCast il nuovo modello d’intelligenza artificiale di Google che vuole rivoluzionare il comparto delle previsioni meteorologiche. Sviluppato da Google DeepMind, secondo alcuni dati diffusi a seguito di accurati studi, GraphCast sta già mostrando i muscoli e possibilità che finora non avevamo visto.

Gli sviluppatori evidenziano come GraphCast sia non solo migliore, ma anche più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tool analoghi su cui si basano molte delle applicazioni per le previsioni meteorologiche più popolari del momento. Nel post si legge che la maggior parte delle app si basano su un modello noto come “previsione meteorologica numerica”, abbreviato in NWP, che basandosi sulle condizioni meteorologiche attuali simula i cambiamenti in base ai principi della termodinamica, fluidodinamica ed altri tipi di scienze atmosferiche.

GraphCast ha mostrato un elevato tasso di precisione anche nelle previsioni a lungo termine, ovvero a dieci giorni, ma attenzione: è molto più costoso e richiede un sacco di potenza di calcolo per funzionare. Il modello scompone i dati tradizionali esaminando quelli storici e quindi, grazie all’apprendimento automatico, genera previsioni basate su ciò che è accaduto in passato.

Ovviamente non manca il lavoro scientifico, ma come spiega lo studio GraphCast esamina prima lo stato attuale del meteo e poi lo confronta con quello di sei ore prima. Il nuovo modello ha superato HRES, che è quello utilizzato per le previsioni meteorologiche a medio termine nella maggior parte dei servizi, nel 90% dei casi.

DeepMind però osserva anche come GraphCast, che vuole funzionare insieme ai sistemi tradizionali, abbia mostrato i muscoli anche nelle previsioni dei fenomeni meteorologici estremi quali cambiamenti della temperatura inaspettati e cicloni tropicali.