Google, svolta inaspettata: venduto il business Domains a Squarespace

Vi ricordate del servizio di registrazione di domini Google Domains? Ebbene, quest'ultimo va ora ad aggiungersi alla lista dei progetti di BigG "messi da parte". Infatti, mediante una mossa per certi versi inaspettata, Google ha venduto Domains a Squarespace.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e Ars Technica, nonché come si può apprendere direttamente da quanto pubblicato sul portale ufficiale di Squarespace nella giornata del 15 giugno 2023, quest'ultima azienda di creazione e hosting di siti Web sta acquisendo gli asset associati al business di Google Domains, compresi circa 10 milioni di domini.

Si fa insomma riferimento a una novità che coinvolge milioni di clienti. La chiusura dell'acquisizione è prevista per il terzo trimestre del 2023 e chiaramente ci sarà una transizione automatica verso Squarespace. Quest'ultima ha già spiegato di voler fare in modo che il passaggio non comporti troppe problematiche.

In questo contesto, dunque, Squarespace si impegnerà a mantenere invariati i prezzi per i clienti esistenti per almeno 12 mesi. È inoltre stato promesso a coloro che dispongono di domini legati a Google Domains che la fase di transizione sfrutterà anche i sistemi di BigG, così da cercare di garantire quello che viene definito un "trasferimento senza interruzioni di domini". Per il resto, come ben potete immaginare, in seguito all'acquisizione Squarespace diventerà il partner esclusivo per chi vorrà acquistare un dominio in abbinata a Google Workspace.