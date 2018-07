Google taglia il prezzo di Home ed Home Mini in vista dell'estate

"Quest'estate fatti aiutare dal tuo Assistente Google", è con questo claim che Google ha voluto annunciare un'interessante promozione lanciata sul proprio Store attraverso cui il motore di ricerca vuole incentivare l'utilizzo di Google Home ed Home Mini, ma soprattutto vuole guardarsi dall'imminente arrivo di Amazon Echo.

Come dicevamo poco sopra, infatti, dallo scorso Luglio, fino alle 8:59 del prossimo 18 Luglio sarà possibile acquistare i due assistenti vocali a prezzi vantaggiosi.

Per quanto riguarda Home Mini, il costo originale di 59 Euro è stato tagliato di 15 Euro, il che vuol dire che può essere portato a casa a 44 Euro. Sulla versione più grande, invece, essendo più alto il prezzo di listino (149 Euro), lo sconto è superiore. Sono 20 infatti gli Euro tagliati, che portano il nuovo prezzo a 129 Euro. In entrambi i casi, comunque, le spedizioni sono totalmente gratuite e non vengono applicati altri costi al momento del checkout.

Come sottolinea Google nei termini, l'offerta è rivolta esclusivamente ai residenti in Italia di età pari o superiore a 13 anni, e non è cumulabile con altre, tanto meno può essere trasferita o sostituita con denaro o equivalente.

Si trata senza dubbio di una promozione molto interessante, su due dei gadget più apprezzati e popolari del momento.