Google, tante novità in arrivo su Android, Wear OS e Chromebook: l'annuncio al MWC

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Google ha annunciato una serie di nuove funzioni in arrivo su Android, Chromebook e WearOS, progettate per migliorare connettività, produttività ed accessibilità dei dispositivi.

La prima riguarda l’imminente supporto alla funzione Fast Pair su Chromebook, che permetterà di collegare le cuffie Bluetooth ad un Chromebook con un semplice tocco. Inoltre, se l’utente ha già configurato le stesse cuffie con il proprio smartphone Android, anche il Chromebook le riconoscerà in automatico. Non è stata però annunciata la data in cui sarà disponibile.

Novità anche per quanto riguarda Google Meet: gli utenti potranno godere della cancellazione del rumore su più dispositivi mobili Android per filtrare i suoni di sottofondo durante una riunione.

Google ha annunciato che presto gli utenti saranno in grado di aumentare più facilmente le dimensioni dei contenuti su Chrome fino al 300% preservando il layout della pagina. Sarà anche possibile impostare una dimensione predefinita per evitare di impostarla ogni volta che si avvia il browser. Questa funzione è già disponibile in Beta.

Per quanto concerne Google Keep, invece, il colosso di Mountain View ha annunciato che ha intenzione di lanciare un widget per una singola nota, con l’obiettivo di facilitare la gestione degli elenchi direttamente dalla schermata Home. Il widget in questione mostrerà promemoria, colori di sfondo ed immagini aggiunte alle note dall’app Keep anche durante la sincronizzazione con smartwatch. Prevista l’introduzione di due scorciatoie per creare elenchi di cose d fare e note con un semplice tocco direttamente dal quadrante di WearOS.

Google Drive per Android presto permetterà di inserire annotazioni con un pennino o con le dita anche per i file PDF. Tale funzione, nota come “Annotazione a Mano Libera”, è già in fase di rollout su Google Drive per Android.

Su WearOS migliora anche l’accessibilità con due nuove modalità audio e video. Gli utenti avranno presto accesso alla modalità audio mono per limitare il disorientamento causato dall’audio diviso, ma è prevista anche l’introduzione di nuove modalità di correzione del colore e della scala di grigi.

A corredo di queste novità, Google ha annunciato il lancio di nuove combinazioni di emoji in Emoji Kitchen, una nuova funzionalità di Gboard con nuovi sticker e l’imminente lancio di nuove animazioni per confermare le transazioni in Google Wallet.