Google, tante novità in arrivo su Maps per gli utenti Android ed iOS

Google ha annunciato un’ampia gamma di novità che arriveranno prossimamente in Google Maps, anche sfruttando l’intelligenza artificiale su cui, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, sta puntando molto.

Nell’applicazione di navigazione più popolare del web arriverà la visualizzazione immersiva che, come spiegato dalla stessa Google “vi farà sentire come se foste proprio li”, anche prima di visitare un luogo. Il gigante del web ha fatto tesoro dei progressi registrati nel campo dell’intelligenza artificiale e computer vision per fondere le miliardi di immagini di Street View e quelle aeree per creare un modello digitale del mondo ricco, dove le informazioni di base sulla navigazione si sovrapporranno a quelle sul tempo, il traffico e l’affollamento di determinati luoghi.

Sempre dal fronte Live View, e sempre sfruttando l’IA, Google ha l’estensione della ricerca con Live View a Barcellona, Dublino e Madrid dopo il lancio di Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo. Google al contempo amplierà anche la funzionalità Live View al chiuso, che nei prossimi mesi supporterà più di 1.000 nuovi aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali a Barcellona, Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo, Singapore, Sydney, Taipei e Tokyo.

Maps però continua a guardare all’elettrico ed annuncia delle funzionalità interessanti per i conducenti di veicoli elettrici con Google Maps integrato: l’app suggerirà il punto migliore di ricarica in base al traffico, livello di carica e consumo, le stazioni di ricarica “molto veloci” con 150Kw o superiori, e mostrerà le stazioni di ricarica nei risultati di ricerca.

Arrivano però anche novità per chi si muove a piedi o nei mezzi pubblici: si tratta delle indicazioni a colpo d’occhio che nei prossimi mesi saranno disponibili su Android ed iOS e saranno compatibili anche con le Attività Live di iOS 16.1