Google rivoluzionerà l'estetica degli smartphone con Android 12

Jon Prosser in questo periodo si è dato da fare con i leak riguardanti il mondo Google: dopo avere mostrato in anteprima il design del nuovo Google Pixel 6, atteso per la presentazione in occasione dell’evento Google I/O, ora il rinomato tipster ha discusso in un nuovo video gli ultimi leak riguardanti la riprogettazione di Android 12.

Il suo ultimo video pubblicato su YouTube mostra in maniera estremamente chiara come potrebbe essere la prossima iterazione del sistema operativo del robottino verde. Si parla di un'interfaccia utente fortemente ridisegnata con supporto nativo ai temi personalizzati, così da cambiare tastiera, icone delle app e molto altro ancora come si preferisce; insomma, un grande passo avanti per gli amanti della personalizzazione del proprio smartphone.

Non dovrebbero mancare anche nuove animazioni aggiornate per essere più fluide, assieme anche a un menu Impostazioni rapide rinnovato e controlli del volume e della luminosità cambiati per apparire molto più moderni e piacevoli all’occhio. Infine, ci sarà una gamma di nuovi widget come quello che vedete anche in calce all’articolo per il controllo della riproduzione musicale. Secondo Prosser, visivamente questo potrebbe essere il più grande aggiornamento di Android sin dal rilascio di Android 5.0 Lollipop nel 2014.

Android 12 sarà davvero questa “bellissima esperienza” di cui ha parlato il famoso tipster? Introdurrà le dette “maggiori protezioni per la privacy e la sicurezza”? Lo scopriremo soltanto in occasione del Google I/O della prossima settimana.

Restando nel mondo Google, la società di Mountain View ha ricevuto un stangata in Italia: una multa da oltre 100 milioni di Euro da parte dell’AGCM.