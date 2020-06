Google, tante novità per la privacy: cancellerà automaticamente i dati degli utenti

Rivoluzione per la privacy degli utenti Google. Il motore di ricerca ha annunciato l'introduzione di una serie di modifiche che daranno maggiore controllo ai dati delle persone e soprattutto garantiranno maggiore riservatezza. In quest'ottica si aggiunge la decisione di cancellare automaticamente i dati dopo 18 mesi.

L'amministratore delegato della società, Sundar Pichai, nello spiegare che "la privacy è un diritto fondamentale ed un elemento cardine di tutto quello che facciamo" ha osservato che Google intende farsi "portavoce dell'importanza di una regolamentazione equilibrata sull'uso dei dati in tutto il mondo".

Dopo diciotto mesi, il colosso di Mountain View cancellerà dati come l'attività web e delle app e lo storico delle posizioni di Google Maps, mentre su YouTube tale lasso di tempo si estenderà a 36 mesi. La misura si applicherà in automatico ai nuovi utenti, mentre coloro che già posseggono un account Google riceveranno una notifica che permetterà di attivare l'opzione. Pichai ha sottolineato che la modifica non si applica a Gmail, Google Drive e Foto, i quali "sono progettati per conservare in sicurezza i dati degli utenti per tutto il tempo necessario".

Le novità non finiscono qui, perchè Google semplificherà anche l'accesso alla navigazione in incognito, che sarà accessibile attraverso il tap prolungato sull'immagine profilo presente nel motore di ricerca, su YouTube e Google Maps.

Per quanto riguarda la gestione delle password, invece, Big G integrerà la funzione di controllo delle password compromesse direttamente nel Controllo Sicurezza.

Pichai ha anche chiarito che Google non vende le informazioni raccolte: "come sempre, non vendiamo le tue informazioni a nessuno e non utilizziamo i dati delle app che memorizzano contenuti personali (come Gmail, Drive, Calendar e Foto) per scopi pubblicitari".