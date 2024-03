Google, tanti dispositivi indossabili nel 2024: ci sono Pixel Watch 3 e Buds Pro 2

Nel 2024, Google dovrebbe lanciare Pixel Watch 3, il suo smartwatch di nuova generazione. Al contrario di Pixel Watch e Pixel Watch 2, il terzo orologio intelligente di Big G dovrebbe essere lanciato in due dimensioni diverse, una con cassa da 41 mm e una con uno schermo dalle dimensioni ben più generose.

Negli scorsi anni, sia Pixel Watch che Pixel Watch 2 sono stati lanciati con una cassa di dimensioni pari a 41 mm, in linea con quella di diversi altri smartwatch in commercio e la cui area garantiva l'implementazione di uno schermo di buone dimensioni: per saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel Watch 2.

A questo giro, invece, Pixel Watch 3 avrà anche una seconda variante, quest'ultima con una cassa da ben 45 millimetri. Nella duplice versione con cassa da 41 e da 45 mm, Pixel Watch 3 avrà le stesse dimensioni degli Apple Watch di Serie 9, anch'essi lanciati da Apple nella doppia variante da 41 mm e da 45 mm. Anche Samsung adotta più o meno le stesse dimensioni, con dei "tagli" del suo Galaxy Watch 6 che vanno dai 40 ai 47 millimetri.

Il report, proveniente dai colleghi di 9to5Google, conferma anche che Pixel Watch 3 uscirà a ottobre di quest'ano, probabilmente insieme a Google Pixel 9 e a Google Pixel 9 Pro. Anche lo scorso anno, in effetti, Pixel Watch 2 era stato lanciato insieme a Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

In parallelo, sempre 9to5Google ha svelato che Big G sta lavorando alle Pixel Buds Pro 2. La prima generazione di Google Pixel Buds Pro è stata svelata sul mercato globale nel mese di maggio del 2022, mentre la sua release italiana risale al luglio dello stesso anno: il ciclo vitale delle earbuds di fascia alta di Mountain View, insomma, dovrebbe superare di poco i due anni.