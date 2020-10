Google, la tastiera Gboard permetterà di unire le emoji in sticker mai visti prima

La tastiera Gboard per Android offerta da Google sta per ricevere un aggiornamento piuttosto grande: la “cucina di emoji” introdotta non molto tempo fa ora permetterà di creare adesivi di emoji in base alle combinazioni desiderate dall’utente, permettendo così di far vedere agli amici una quantità infinita di faccine inedite tramite le loro chat.

Attualmente è in fase di rilascio sul sistema operativo del robottino verde e il suo funzionamento sarà veramente semplice: basterà selezionare due emoji e vedere se Gboard le unirà o meno in un unico adesivo mai visto prima. Le possibilità sono moltissime: per esempio, unendo l’emoji del cowboy con un’altra dagli occhi a cuore, ecco che verrà fuori uno sticker con cappello da cowboy e occhi a cuore; o ancora, per delle modifiche sempre più sorprendenti, unendo il fantasmino al mazzo di fiori ecco che spunterà un adesivo del fantasmino con in mano il mazzo.

La lista potrebbe continuare davvero all’infinito, dunque ci limitiamo a mostrare qualche altra combinazione nell’immagine in calce all’articolo; la maggior parte delle emoji sembrerebbe funzionare senza alcun problema, tranne quelle meno utilizzate dagli utenti che sembrerebbero non portare alcun risultato. Se volete vedere altre combinazioni ancora vi basterà andare sul sito di 9to5Google.

Intanto anche altre app Google si stanno aggiornando: dopo l’arrivo di sondaggi e sessioni Q&A su Google Meet, ora l’app di Ricerca di Google permetterà agli utenti di scoprire il titolo di una canzone canticchiandola o fischiettandola.