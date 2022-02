Google e il fai da te: vuole insegnare agli studenti come riparare i Chromebook

Mentre Google cerca di creare un ecosistema "alla Apple" per i propri dispositivi, nel mondo del lavoro e della scuola i Chromebook si stanno ritagliando una fetta di mercato più ampia del previsto, nonostante le critiche mosse da molti utenti per le loro carenze sia lato software che lato hardware.

In particolare, i Chromebook sono ottimi per la scuola, permettendo alle famiglie ed agli studenti di comprare dei dispositivi a basso costo perfetti per seguire le lezioni da remoto, per i compiti e per le ricerche sul web. Molti, tuttavia, hanno anche segnalato che i Chromebook dovrebbero essere più resistenti per sostenere gli urti e i graffi, che sono decisamente più comuni a scuola che a casa, soprattutto quando i laptop finiscono nelle mani dei bambini.

Per questo motivo, Google ha lanciato il Chromebook Repair Program, un programma di riparazione fai da te per molti problemi software e hardware di Chromebook. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il Chromebook Repair Program è stato pensato per le scuole, a cui Big G chiede di creare dei corsi che insegnino agli studenti come riparare il proprio Chromebook e, più in generale, un PC.

Per facilitare il lavoro delle scuole, la casa di Mountain View ha anche creato una pagina dedicata alla creazione di un'aula per le riparazioni, raccomandando agli istituti quali utensili e materiali utilizzare e addirittura guidandole nella creazione di un vero e proprio "ufficio riparazioni" scolastico per Chromebook.

Al momento, comunque, il programma riparazioni supporta solo i Chromebook di Acer e Lenovo, fornendo delle guide approfondite per questi ultimi, ma ciò non significa che, in futuro, il sistema non possa espandersi ad altri produttori. Inoltre, le guide sono chiare, dettagliate e piene di immagini, e sembrano perfette per migliorare le capacità di fai da te informatico degli studenti, specie di quelli più grandi.

Google al momento spiega che le riparazioni fai da te invalidano la garanzia del device, ma anche che non c'è motivo di tentarle con device ancora coperti da quest'ultima, poiché in tal caso è più semplice rivolgersi direttamente al produttore. Al contempo, Big G ha anche spiegato che questo sistema di riparazioni potrebbe abbattere i costi sostenuti dalle scuole per la transizione digitale, riducendo le spese di sostituzione degli apparecchi rotti o difettosi.