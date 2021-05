Google Telefono si aggiorna: identificherà numero e nome di chi chiama

Sarà capitato a tutti di ricevere chiamate indesiderate da call center o numeri sconosciuti senza sapere chi sia l’interlocutore in anticipo. Fortunatamente da tempo esistono app di terze parti che identificano chi chiama a seconda delle segnalazioni degli utenti; ebbene, la medesima feature è arrivata anche su Google Telefono.

L’applicazione stock offerta dal colosso di Mountain View era effettivamente indietro sotto questo punto di vista, senza un’opzione ad hoc per filtrare le chiamate. L’ultimo aggiornamento introdotto sul Google Play Store, però, ha visto l’inclusione di questa funzionalità per tutti i dispositivi Android candidandosi sempre più come dialer predefinito ideale per l’utenza.

Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, l’annuncio dell’ID di chi chiama potrà essere attivato quando si usano cuffiette o anche in ogni contesto; inoltre, il sistema “leggerà a voce alta” con la classica tonalità predefinita del Text-to-speech lo stesso ID, rivelandosi così estremamente utile lato accessibilità per persone con disabilità visive. Per attivare la funzione basterà aprire Google Telefono > Impostazioni > Annuncio ID e selezionare l’opzione desiderata. Non si tratta certamente di un’aggiunta gigantesca, ma l’impatto che potrebbe avere sull’esperienza d’uso è potenzialmente enorme.

Intanto Google è anche al lavoro su Android 12, nuova iterazione del sistema operativo del robottino verde che potrebbe rivoluzionare l’estetica degli smartphone. O ancora, recentemente la società statunitense ha cambiato le regole del Play Store per dire addio alle applicazioni pericolose e ai contenuti spam presenti sulla piattaforma.