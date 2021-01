Google Telefono a breve registrerà tutte le chiamate dagli sconosciuti

Google è sempre al lavoro sulle sue applicazioni e sui suoi servizi per garantire la migliore esperienza d’uso possibile agli utenti, anche fornendo feature molto particolari. L’ultima di queste, in realtà molto utile per chiunque di noi, riguarda l’applicazione Google Telefono e la possibilità di registrare automaticamente le chiamate.

Come riportato da XDA Developers, infatti, sebbene la registrazione delle chiamate sia già disponibile dall'inizio del 2020, ora gli sviluppatori del colosso di Mountain View intenderebbero implementare le registrazioni automatiche se ricevi chiamate da numeri non presenti nei tuoi contatti, ergo potenziali sconosciuti.

I codici finora scovati permettono di delineare già il funzionamento di questa funzionalità: l’utente potrà decidere direttamente nelle impostazioni se abilitarla per ogni chiamata, ma non mancano anche finestre di dialogo che consenteranno di attivarla una volta che si è in chiamata con qualcuno. In quest’ultimo caso, l’applicazione mostrerebbe un disclaimer per ricordare le possibili conseguenze legali della registrazione; dall’altro lato della cornetta, invece, l’interlocutore potrà sentire un messaggio audio che avvisa l’inizio della registrazione.

Essendo l’app Google Telefono e tale feature ancora soggette a possibili cambiamenti, invitiamo tutti a prendere queste informazioni con le pinze dato che Big G potrebbe anche eliminarla del tutto senza preavviso.

Ma Google ha rilasciato anche altre due funzionalità interessanti: una è Google Health Studies, un’applicazione che permetterà a chiunque di partecipare a studi medici tramite smartphone Android; l’altra è invece implementata al motore di ricerca e funziona tramite realtà aumentata, dato che permette agli utenti di provare oggetti di cosmesi sul proprio viso prima di acquistarli.