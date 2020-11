Google Telefono cambierà nome e logo: ecco come diventerà

Google sembrerebbe prossima a cambiare nome e logo dell’applicazione Telefono, disponibile per download nel Google Play Store o già integrata in dispositivi Pixel e non. Questo rebranding è stato scoperto in una pubblicità del colosso di Mountain View, ma finora non ci sono altri dettagli se non il nuovo nome: “Google Call”, o Chiamate.

A svelarlo sono stati alcuni utenti su Reddit, i quali hanno condiviso lo screenshot visibile anche in calce all’articolo: in esso si vede un annuncio per l’app Telefono ma con, in alto a destra, un nuovo logo colorato con le tonalità simbolo di Google (rosso, giallo, blu e verde) e il nuovo nome Google Call. Attualmente tale icona e nome non risultano disponibili né su Google Play Store, né su qualsiasi altro sito di terze parti.

A cosa è dovuto questo cambio di design? Sicuramente al grande rinnovamento che ha subito l’intera Google Suite, ora chiamata Google Workspace e caratterizzata proprio da loghi rinnovati e feature inedite: una delle applicazioni protagoniste del cambiamento da parte di Big G è stata Gmail, di cui avevamo già visto sia il logo inedito che la grafica completamente nuova e alcune feature appena introdotte. Avverrà lo stesso per l’app Telefono? Sarà certamente interessante vedere cosa deciderà di fare Google al riguardo.

Ricordiamo, infine, che la società ha lanciato globalmente lo standard di chat RCS nell’app Messaggi nel tentativo di avviare il passaggio dagli SMS a questo nuovo protocollo che permette anche l’invio di contenuti multimediali; non manca nemmeno la crittografia end-to-end per proteggere ogni conversazione con amici e parenti.