Google, tema scuro per desktop compare in Italia: ecco gli screenshot

In seguito alle prime avvisaglie di qualche giorno fa, ora si inizia a fare sul serio per quel che concerne il tema scuro per desktop relativo al motore di ricerca di Google.

Infatti, già in alcune occasioni avevamo notato qualche "rapida comparsa" della Dark Mode mentre stavamo effettuando normalmente le nostre ricerche, ma oggi 13 febbraio 2021 abbiamo visto apparire il tema scuro come si deve. Come potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia, a un certo punto è comparsa la scritta "Ora utilizzi il tema scuro", accompagnata dai pulsanti "OK" e "Disattiva".

Siamo dunque riusciti a navigare per un po' su diverse pagine, effettuando la ricerca della keyword "everyeye" e raggiungendo la home page di Google. Tuttavia, dopo pochi secondi la Dark Mode è scomparsa, lasciando spazio alla classica modalità di navigazione. Andando nelle impostazioni, non abbiamo trovato alcuna opzione in merito (se non le classiche possibilità a livello di temi del Chrome Web Store). Questo significa che probabilmente l'azienda di Mountain View sta semplicemente facendo qualche test, ma possiamo confermarvi che anche in Italia si sta muovendo qualcosa.

La Dark Mode del motore di ricerca di Google è apparsa, nel nostro caso, su Google Chrome versione 88 su sistema operativo Windows 10 con tema scuro di sistema abilitato. Inoltre, sul browser abbiamo applicato il tema Just Black, scaricabile dal Google Chrome Store. Quest'ultimo in genere rende scure solamente le impostazioni del browser, ma potrebbe aver aiutato nella comparsa del messaggio. In ogni caso, ribadiamo che sembra trattarsi di una fase di test, quindi potreste non riuscire a vedere la Dark Mode sul vostro computer.