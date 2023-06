Google teme che Bard faccia trapelare informazioni riservate: avvertiti i dipendenti

È notizia di qualche giorno fa che Google ha rinviato il lancio di Bard in Europa. Oggi da Reuters arriva un rapporto molto interessante sulla situazione ed il sentore interno nei confronti del chatbot.

A quanto pare, Google avrebbe riscontrato alcuni problemi di privacy e sicurezza che potrebbero sorgere durante l’utilizzo di Bard. La società per tale ragione avrebbe detto ai suoi sviluppatori di non utilizzare il codice che può generare il chatbot, la cui funzione di programmazione è stata presentata durante la conferenza tenuta al Google I/O della scorsa settimana.

Il problema però sembra essere principalmente relativo al segreto aziendale. Infatti, Reuters osserva che se i dipendenti inseriscono informazioni riservate in Bard o ChatGPT, queste potrebbero diventare pubbliche e lo stesso vale anche per le stringhe di codice, che potrebbero comprometterne la sicurezza, dal momento che i potenziali hacker potrebbero trarne vantaggio.

Non si tratta della prima volta che sentiamo e riportiamo notizie di questo tipo: qualche settimana fa su queste pagine abbiamo pubblicato il rapporto secondo cui Amazon avrebbe messo in guardia i dipendenti dall’uso di ChatGPT.

In un commento inviato a Reuters, Google ha affermato che sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per essere trasparente sui limiti di Bard, che può essere uno strumento molto utile anche a livello di programmazione.