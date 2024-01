Google Tensor, la svolta arriva nel 2025? Big G verso l'addio a Samsung

Negli scorsi mesi si era molto parlato di un possibile addio di Google alla partnership con Samsung per la realizzazione dei chip della serie Tensor per gli smartphone della linea Pixel. A quanto pare, sembra che Big G stia facendo sul serio: il SoC Tensor G5 potrebbe essere realizzato da TSMC su un design originale di Google, e non più da Samsung.

La notizia arriva dal portale 9to5Google, che ha spiegato che il chip Tensor G5 sarà "auto-sviluppato" da Google e che verrà realizzato in collaborazione con KYEC e TSMC: la prima si occuperà dello sviluppo dell'architettura di base del SoC, mentre la seconda lo produrrà fisicamente. Ciò significa che Samsung non si occuperà né della progettazione né della produzione del chip.

In passato, era emerso già il chip Tensor G4 di Google Pixel 9 sarebbe stato prodotto "in casa" da Big G, ma pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di estendere la partnership con Samsung di un altro anno, almeno fino al 2025. Intanto, però, lo sviluppo del Tensor G5 sarebbe già in corso, e il SoC avrebbe codename "Laguna".

Come se ciò non bastasse, si tratterà del primo chip a 3 nm di Google, il che dovrebbe garantire al SoC un netto incremento prestazionale sia rispetto al Tensor G3 che rispetto al Tensor G4 in arrivo nella seconda metà dell'anno - che dunque dovrebbe essere prodotto su un nodo a 4 nm. Così come il chip Tensor G3 dava priorità all'IA rispetto alle performance "grezze", anche il Tensor G5 sarà incentrato sull'IA, con un'architettura pensata per l'esecuzione di operazioni particolarmente pesanti sotto questo punto di vista.

L'attesa per i chip Tensor G5 (e per Google Pixel 10, in uscita nella seconda metà del 2025) è dunque alle stelle, ma c'è anche un effetto collaterale: pare infatti che Big G stia investendo poco nel SoC Tensor G4, che potrebbe non essere altro che una versione leggermente migliorata del chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24.