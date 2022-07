Google: al via i test pubblici per gli occhiali AR, ma solo per pochissimi utenti

Google sta sviluppando degli occhiali AR, questo lo sappiamo già da tempo: l'azienda, infatti, ha annunciato Project Iris già a gennaio. Oggi, però, sembra che i lavori sul device siano a buon punto, tanto che i test pubblici del visore AR di Google inizieranno già il prossimo mese.

Stando a quanto riporta The Verge, Project Iris uscirà solo nel 2024 ed avrà la capacità di tradurre in tempo reale il parlato degli utenti, oppure di generare dei sottotitoli per la comprensione delle lingue straniere. Secondo Juston Payne, i primi test aperti del dispositivo "ci permetteranno di capire meglio come questi device possano aiutare le persone nella vita di tutti i giorni".

Payne continua dicendo che "Man mano che sviluppiamo esperienze come la navigazione in AR, il test ci permetterà di capire meglio fattori cruciali come il meteo, oppure gli incroci particolarmente congestionati: si tratta di varianti che è difficile considerare in laboratorio, perché a volte sono impossibili da ricreare".

Stando ad una pagina di supporto di Google, la compagnia testerà un numero ridotto di visori AR in una porzione limitata degli Stati Uniti, con delle "stringenti limitazioni relative a dove i tester potranno operare e sui tipi di attività a cui possono prendere parte". Addirittura, i tester dovranno prendere parte ad un "training sul device, sul protocollo, sulla privacy e sulla sicurezza".

Infine, Big G ci spiega che i prototipi saranno simili a dei normali occhiali, nonostante montino un display sulla lente e una serie di sensori visivi e audio, come microfoni e fotocamere. Sul lato degli occhiali, poi, si troverà un indicatore LED che avviserà le persone vicine del fatto che il visore stia immagazzinando delle informazioni.