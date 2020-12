Google sta testando una Dark Mode nativa per il motore di ricerca desktop

Google non sarebbe al lavoro solamente su una nuova interfaccia utente per il motore di ricerca che porterebbe una elegante barra laterale con informazioni e risultati aggiuntivi, ma anche su una modalità oscura (o Dark Mode) nativa per il browser Web per desktop, novità che conferma il trend crescente dell’utilizzo dei temi blu scuro o neri.

A rivelarlo sono stati alcuni utenti tramite Reddit ripresi anche dai colleghi di 9to5Google: nel thread su r/Google è stato infatti Pixel3aXL a scrivere: “Stavo cercando qualcosa su Google ed era di un bianco accecante come al solito, ma un paio di secondi dopo ho cercato su Google qualcosa in una nuova scheda e ho ottenuto il tema scuro! Non funziona in modalità di navigazione in incognito o in Firefox, solo in Chrome versione 87 su Windows e senza bisogno di estensioni”. Dopo qualche ora, ha aggiornato la community scrivendo che la modalità scura era tornata alla modalità normale e che non l’ha più vista in nessuna ricerca successiva. In ogni caso, ha lasciato alcuni screenshot tra cui quello in calce all’articolo.

Insomma, non solo sembrerebbe che pochissime pagine web desktop di Google presenterebbero un tema scuro, ma anche che il test sarebbe limitato a un numero particolarmente ridotto di utenti e che l’implementazione non sia né ampia, né perfettamente funzionante. Dal punto di vista estetico, comunque, si nota che lo sfondo bianco passa a una tonalità grigio scuro, mentre il logo di Google da multicolore diventerebbe bianco, il contorno grigio del campo di ricerca risulterebbe invertito, il testo nero diventerebbe grigio e i nomi e collegamenti alle pagine web verrebbero colorati con una tonalità diversa di blu. A quanto pare, però, c’è ancora molto lavoro da fare.

Intanto Google ha lanciato ufficialmente una nuova applicazione che permette a tutti gli utenti possessori di smartphone Android di partecipare a studi medici: chiamata Google Health Studies, è già disponibile nel Google Play Store per il download.