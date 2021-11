Google e TIM si alleano: Google One da 100GB incluso in TIM Super 5G ed Unlimited 5G

Importante novità annunciata oggi da Google e TIM. L'operatore telefonico ha infatti annunciato che proporrà ai propri clienti il servizio Google One in abbonamento, che offre più spazio di archiviazione su Gmail, Google Drive e Google Foto per il salvataggio di documenti in sicurezza nel cloud.

Nella fattispecie, con Google One gli utenti avranno a disposizione uno spazio di archiviazione per effettuare il backup del proprio dispositivo, inclusi video, foto, contatti ed altro. Inoltre, il cliente riceverà l'assistenza degli esperti Google e vantaggi extra, tutto in un unico piano famiglia condivisibile.

Ma le novità non terminano qui perchè il profilo Google One 100GB sarà incluso nelle offerte TIM Super 5G ed Unlimited 5G, mentre tutti gli altri clienti avranno la possibilità di provare Google One 100GB senza alcun costo per tre mesi, poi a 1,99 Euro al mese, pagando con il credito telefonico. Se necessitate di ulteriore spazio, invece, è a disposizione Google One 200GB a 2,99 Euro al mese o Google One 2TB a 9,99 Euro.

Di recente, inoltre, TIM ha anche lanciato l'opzione Magnifica per la fibra ottica, che però è disponibile in una ristretta cerchia di comuni. Se volete capire se la vostra zona è coperta dalla fibra ottica, vi rimandiamo al nostro approfondimento.