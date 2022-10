Google torna a parlare di Pixel Tablet: in arrivo nel 2023, sarà anche uno smart screen

Tra le sorprese dell'evento Google Pixel di ottobre, secondo alcuni leaker, ci sarebbero dovuti essere Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet. Sfortunatamente, dei due device si è parlato davvero poco: neanche un accenno allo smartphone pieghevole e solo una piccola novità riguardo a Pixel Tablet.

Ebbene, per quanto riguarda il tablet, proprio Google ha annunciato su Twitter che Pixel Tablet sarà una sorta di ibrido tra un device simil-iPad e un dispositivo per la smart home. Infatti, Big G lancerà sul mercato una "Charging Speaker Dock" per il suo tablet, che potrà essere usata in combinazione con quest'ultimo per creare una sorta di smart speaker con tanto di monitor simile ad Amazon Echo Show.

La scelta di intraprendere questa strada dipenderebbe dal fatto che, secondo i dati di Google, i tablet rimarrebbero a casa per l'80% del giorno, restando inutilizzati per diverse ore: in questi frangenti, dunque, l'utilizzo di Pixel Tablet in combinazione con il Dock di Big G dovrebbe trasformare il device in qualcosa di "utile" per il controllo della casa, sfruttando le potenzialità di Google Assistant.

Non solo: il Dock, come dice il nome, avrà uno speaker migliorato rispetto a Pixel Tablet, che permetterà una diffusione musicale di qualità nettamente più alta rispetto al solo tablet. Inoltre, lo schermo sarà in grado di rilevare quando verrà posizionato sullo stand di ricarica e attiverà in automatico la modalità "Dock Photo Display", che permetterà di utilizzare Pixel Tablet come "vetrina" per le vostre foto più belle.

L'approccio di Google pare decisamente interessante, se non altro perché reinventa device spesso considerati "obsoleti" come i tablet, fornendo loro un potenziale utilizzo per ogni situazione. Resta però da capire se la proposta di Mountain View convincerà gli utenti: il design di Google Pixel Tablet, infatti, sembra non aver affatto convinto i fan. In ogni caso, Big G ha anche ribadito che Pixel Tablet e il suo Dock usciranno nel 2023, come già spiegato alla presentazione del device allo scorso Google I/O.