Google torna a regalare app e giochi per utenti Android: la lista di questo weekend

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un calo nella quantità di applicazioni proposte a costo zero sul Google Play Store: dopo i contenuti Android regalati a Pasqua, però, il negozio di Big G per smartphone del robottino verde ha tornato a regalare applicazioni e giochi per gli utenti Android<7b>. Vediamo assieme l’elenco completo del fine settimana.

Applicazioni

Reminder Pro

Giochi

G'Luck! - 2D platformer game

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path

PJ Masks™: Racing Heroes

Pacchetti di icone e personalizzazione

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Diamond - Icon Pack

Come avrete notato, la lista è meno ricca del solito e consiste di soltanto tre videogiochi per smartphone e due utility per la personalizzazione del proprio dispositivo mobile. Ciononostante, questi contenuti potrebbero sempre risultare interessanti o utili a qualche nostro lettore.

I colleghi di Android Police hanno dunque scovato anche qualche applicazione e gioco in sconto: troviamo, ad esempio, il KORG Kaossilator in offerta per gli amanti della musica, assieme a titoli come Mindcell, Card Quest, Pictoquest, This War of Mine e giochi da tavolo in formato digitale come Clue, Monopoly e Twilight Struggle. L’elenco completo resta comunque disponibile tramite la pagina linkata in calce alla notizia.

Nel mentre, si diffonde l’allarme per un grave bug nel decoder audio Android.