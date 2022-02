Google torna a regalare app, giochi e wallpaper per Android, fino a domenica

Anche questo weekend Google si concede qualche regalo per gli utenti possessori di smartphone Android. Dopo i 15 contenuti donati lo scorso fine settimana, questa volta fino a domenica potrete ottenere altre 15 app, giochi e icone a costo zero. Non mancano, poi, alcune promozioni interessanti su altre applicazioni.

Applicazioni

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker

CarBux - car lease, car loan & payments calculator

Photo Motion

Tracker Detect Pro for AirTag

Giochi

The Secret of Crimson Manor

Let the Pharaoh Free

Spaxe | Procedural Survival Space Alien Shooter

Emoji Match: A sliding puzzle

ShapeOminoes

Becker cat's adventures

Chess from Kindergarten to Grandmaster

My City : Love Story

Speed Math - Mini Math Games

Pacchetti di icone e personalizzazione

Neon Valley [AMOLED]

Maple: live wallpaper

Tra I vari sconti degni di nota troviamo specialmente videogiochi per smartphone Android come 112 Operator, 911 Operator, Dungeon Village, Game Dev Story, Pocket League Story, Radio Commander, This War of Mine e i primi due Final Fantasy. La lista integrale, con tanti altri prodotti in offerta tra pacchetti di icone e app utility, è disponibile presso il portale di Android Police.

Nel mentre, restando sempre nell’universo Android, si fa largo l’allarme del malware Dark Herring scoperto a gennaio su 470 app del Play Store, ora in fase di rimozione graduale grazie all'intervento di Big G.