Google Traduttore si aggiorna e aggiunge nuove lingue: è la prima volta in 4 anni

Google Traduttore è uno strumento che viene ormai utilizzato a livello globale: lo dimostra l'ampio numero di lingue supportate. Nel corso degli anni, l'azienda di Mountain View ha perfezionato molto la sua tecnologia, tanto che secondo alcuni si tratta di un servizio in grado di abbattere, per certi versi, le barriere linguistiche.

Ebbene, stando a quanto riportato da KTUU e The Verge e come scritto dalla stessa Google sul suo blog ufficiale, ora Traduttore si arricchisce di nuove lingue, arrivando così a un totale di 108 idiomi supportati. In particolare, le lingue aggiunte sono Kinyarwanda, Uyghur, Odia, Tatar e Turkmeno. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando rispettivamente di idiomi parlati principalmente in Ruanda, Uganda e Congo (Kinyarwanda), Kazakistan, Uzbekistan e Cina (Uyghur), India (Odia), Russia (Tatar) e Turkmenistan (Turkmeno).

Rimanendo in tema Google Traduttore, vi ricordiamo che recentemente si è parlato anche della possibilità di trascrivere l'audio in tempo reale. Insomma, il popolare servizio dell'azienda di Mountain View, originariamente lanciato nell'aprile del 2006, continua a migliorarsi e diventare sempre più affidabile.

Una buona notizia per tutti coloro che sono soliti utilizzarlo per migliorare la propria conoscenza delle lingue straniere (e anche per i "furbetti" che non vogliono studiare, ma quello è un altro discorso). Come affermato dalla stessa Google qualche mese fa, ricordatevi che Google Traduttore non è pensato per rimpiazzare gli esseri umani.