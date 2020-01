Google Traduttore sempre più potente: potrà trascrivere l'audio in tempo reale

Google continua a lavorare per rendere il proprio Traduttore ancora più potente. La società di Mountain View ha annunciato che presto implementerà una nuova funzionalità all'app, che permetterà al servizio di trascrivere l'audio di una determinata traccia.

La società di Mountain View ha sottolineato che la novità arriverà sull'app per Android nei prossimi mesi, mentre non sono arrivate informazioni in merito all'arrivo anche su iOS ed iPhone.

Il funzionamento sarà simile alla trascrizione in tempo reale dell'app Recorder di Google, tranne per il fatto che il fatto che non solo si limiterà a riportare il testo, ma anche a tradurlo. Ciò vuol dire che, ad esempio, mentre si è in viaggio o in riunione, l'app sarà in grado istantaneamente di generare una traduzione di ciò che ha detto il nostro interlocutore.

Sfortunatamente Google non ha diffuso una demo della feature, ma in un video mostrato nel corso di un evento stampa a San Francisco si può vedere come la trascrizione sia quasi impeccabile. A giudicare da quanto emerso, però, al posto di trascrivere parola per parola, il Traduttore trascriverà e tradurrà blocchi di testo più piccoli per contestualizzare al meglio le frasi.

Il product manager di Google, Nick Radicevic, ha affermato che l'obiettivo è "raggiungere un livello di qualità paragonabile ad un madrelingua che sta effettuando una traduzione".

Tra i fattori che influenzeranno il risultato è stato citato il microfono dello smartphone, ma anche l'eventuale presenza di una custodia e le sfumature presenti in ogni lingua.

Di recente Google ha anche migliorato la traduzione tramite fotocamera di Translate, mentre lo scorso anno ha implementato un sistema che renderà le traduzioni più eque.