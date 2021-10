Anche Google Translate riceve il design Material You su Android 12: ecco com'è ora

Ormai lo sappiamo bene: Android 12 è ufficialmente disponibile su dispositivi compatibili, ovvero gli smartphone Google Pixel, e con esso debutta anche il design Material You. Il suo rollout nelle varie applicazioni sta però avvenendo in maniera graduale e l’ultimo prodotto a ritrovarlo è Google Translate.

Il famoso servizio di traduzione di Big G, come ripreso da 9to5Google, ha ricevuto su Google Pixel 6 la tanto attesa e famosa riprogettazione di design. Curiosamente, si tratta proprio di un’esclusiva per l’ultima gamma di smartphone di casa Google. Allo stato attuale non è noto se essa resterà solo su Pixel 6 o se approderà anche su altri modelli in futuro, indistintamente dal marchio; di conseguenza, non ci resta che osservare Translate com’è ora dal detto dispositivo mobile.

Come potete vedere dagli screenshot in calce alla notizia, catturati proprio dai colleghi di 9to5Google, l’applicazione di Google Translate riceve chiari cambiamenti visivi soprattutto per quanto riguarda il cambiamento dinamico dei colori a seconda dello sfondo utilizzato su smartphone. Ancora, notiamo che il menu “hamburger” (ovvero quello a tre linee) è scomparso dalla schermata e i pulsanti ottengono il noto design arrotondato. Allo stesso modo sono cambiati i controlli per selezionare le lingue d’interesse per la traduzione, assieme ai pulsanti per la traduzione da una fotografia e la trascrizione vocale.

Ovviamente questa è solo una delle tante app a cambiare con l’introduzione del nuovo stile Material You. Google strizza quindi l’occhio al minimalismo e alla personalizzazione ancora una volta. Chissà quale sarà il prossimo prodotto a ricevere tale modifica.

Sempre a proposito di Google e l’ultima versione del robottino verde, la società ha anche annunciato la versione speciale Android 12L pensata esclusivamente per tablet e foldable.