Google Translate riceve design Material You su più smartphone, anche senza Android 12!

Lo scorso ottobre si è discusso dell’arrivo del nuovo design per Google Traduttore, ovvero il nuovo stile Material You introdotto con il lancio di Android 12. Inizialmente si pensava si trattasse di un lancio limitato all’ultima iterazione del robottino verde; invece, a quanto pare basterà aggiornare l’app Google Translate da qualsiasi smartphone!

A notare il rilascio sempre più diffuso e allargato a versioni precedenti di Android sono stati i colleghi di Android Police. Con il semplice aggiornamento dell’applicazione su qualsiasi dispositivo mobile compatibile, gli utenti potranno finalmente vedere il design inedito di Google Traduttore.

Se volete un’anteprima vi basterà osservare lo screenshot in calce all’articolo: si vede chiaramente il layout ridisegnato senza menu “hamburger” e con il cambiamento dinamico dei colori che caratterizza il design Material You, assieme ai pulsanti dai contorni arrotondati.

Per provarla con mano, invece, sarà sufficiente scaricare l’aggiornamento tramite Google Play Store se disponibile, nella speranza che si tratti proprio dell’introduzione del nuovo design. Tuttavia, riteniamo doveroso segnalare che si tratta, con ogni probabilità, di un aggiornamento lato server e che dunque anche in seguito all’update dell’app ci si trovi dinanzi all’interfaccia utente nota già a tutti. Il rilascio dovrebbe comunque richiedere l'attesa di solamente qualche giorno o settimana, come per ogni implementazione graduale.

Nel frattempo l’attenzione si rivolge a un curioso bug di Google Drive che blocca casualmente file innocui.