Google trema per la recessione post-Coronavirus: investimenti ed assunzioni in pausa

Nelle ultime settimane i principali analisti hanno previsto che il Coronavirus avrà un impatto importante sul PIL e l'economia mondiale, al punto che la recessione da esso provocata è stata definita la peggiore della storia recente. Da qui la scelta di Google, che ha messo in campo una serie di misure per ridurre l'impatto della crisi sui conti.

L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, il quale in una nota interna ha svelato che la società rallenterà le assunzioni per il resto dell'anno.

Il CEO ha anche informato il personale che nelle prossime settimane sarà messa in campo una strategia di riduzione dei costi: il colosso di Mountain View "ricalibrerà il focus ed il ritmo degli investimenti in aree come data center", ma sono previsti cambiamenti anche per il marketing ed i viaggi aziendali non essenziali. Si tratterà, quindi, di una vera e propria spending review che secondo Pichai permetterà a Google di mantenere attivi i servizi a cui si affidano milioni di persone quotidianamente e che necessitano di supporto continuo.

Un portavoce della società, a Bloomberg ha confermato la veridicità della nota ed ha aggiunto che il rallentamento delle assunzioni non riguarderà "un numero limitato di aree strategiche".

Secondo il Business Insider, anche Microsoft di recente ha sospeso alcune assunzioni per minimizzare l'impatto della crisi economica causata dalla pandemia in corso.

Google di recente si è alleata con Apple per sviluppare un sistema universale di contact tracing.