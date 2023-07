Google, trovare il telefono rubato sarà ancora più semplice

Il clamoroso leak su Pixel Watch 2 non è l'unica novità di giornata da parte di BigG: arrivano interessanti indiscrezioni anche sulla nuova evoluzione della funzione Trova il mio dispositivo, che diventerà sempre più utile e simile alla controparte Apple.

Di questo "avvicinamento" a Cupertino si parla già da tempo e consisterà nell'utilizzo degli smartphone Android circostanti da parte della piattaforma per la ricerca dei dispositivi smarriti. Questo consentirà una localizzazione accurata anche nel caso in cui il dispositivo non fosse raggiungibile tramite rete mobile e addirittura spento.

Purtroppo, Google ha annunciato solo qualche giorno fa che c'erano ritardi nello sviluppo per garantire la massima riservatezza dei dati sulla posizione degli utenti Android. Tuttavia, in queste ore un interessante leak ha portato alla luce quelle che dovrebbero essere le principali opzioni della nuova funzionalità.

Una volta operativa e disponibile, l'utente dovrebbe avere la possibilità di effettuare un'impostazione fine delle proprie preferenze direttamente dalla Impostazioni del dispositivo, sotto la voce Sicurezza e Privacy e quindi Trova il mio dispositivo. A questo punto, oltre al toggle principale, già presente sui nostri dispositivi, dovrebbero comparire anche altre opzioni per controllare dispositivi offline. Si potrà scegliere se spegnere del tutto questa opzione, rendendolo quindi irrintracciabile in caso di smarrimento (questo consentirà comunque il ripristino del dispositivo da remoto), oppure se tracciarne la localizzazione con varie gradazioni di intensità.

Potremo dunque scegliere se connetterlo alla rete di dispositivi Android circostanti solo nelle aree ad alto traffico (si pensi, ad esempio, a località turistiche oppure agli aeroporti) oppure se tenerlo sempre attivo, rendendo leggermente meno precisa la localizzazione. Infine, senza connessione al network globale di localizzazione si potrà continuare a individuarlo sulla base dell'ultima posizione disponibile quando era online, ma non si parteciperà alla localizzazione altrui e la posizione potrebbe non essere accurata.



Nel frattempo, ricordiamo che sono arrivate importanti novità anche in tema di Intelligenza Artificiale, dato che Google ha deciso di bannare le recensioni generate dall'IA contrassegnandole come spam.