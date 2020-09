Google TV, Chromecast e Nest Audio ufficiali, tra software e hardware - Aggiornata

Google ha effettuato i primi annunci della serata nel corso dell'evento denominato "Launch Night In". In particolare, sono stati effettuati tre reveal: uno relativo al software e due legati all'hardware. Più precisamente, ci riferiamo a Google TV, Chromecast e Nest Audio.

Partendo dal primo, Google TV è la rinnovata interfaccia del sistema operativo pensato per il mondo dei televisori. La base sembra essere quella di Android TV, ma in superficie cambia molto. Infatti, la schermata Home ha subito molti cambiamenti e ora l'utente può personalizzarla seriamente. Inoltre, Google TV cerca di rendere l'esperienza di navigazione più semplice, aggregando i contenuti dello stesso tipo (ad esempio, quelli relativi ai servizi di streaming). In linea generale, il design sembra ricordare per certi versi quello dell'applicazione Netflix. L'utente può inoltre impostare le app per cui paga e quelle no, in modo da "influenzare" i suggerimenti di Google.

Questo sistema operativo verrà utilizzata dalla nuova Chromecast, svelata durante l'evento. Essa dispone di un telecomando che permette di accedere rapidamente a YouTube e Netflix. Non manca il supporto a Google Assistant. Per il momento è stato annunciato il prezzo solamente per gli USA, che è pari a 49,99 dollari. La disponibilità negli Stati Uniti d'America parte da oggi 30 settembre 2020, mentre l'arrivo in altri Paesi è previsto entro la fine dell'anno.

Per il resto, Google ha annunciato l'arrivo di Netflix sui suoi display smart e un nuovo smart speaker, chiamato Nest Audio. Quest'ultimo viene venduto a 99 dollari e, stando a quanto annunciato dall'azienda di Mountain View, dispone di bassi del 50% più ricchi e di un volume massimo migliorato del 75%. Il prodotto è stato realizzato con il 70% di plastica riciclata. La disponibilità partirà dal 5 ottobre 2020 negli USA.



Aggiornamento ore 21:05 30/09/2020: Sono state pubblicate le pagine relative ai prodotti sul Google Store italiano. Per quanto riguarda il nostro Paese, Chromecast costa 69,99 euro, mentre Nest Audio viene venduto a 99,99 euro. I preordini sono già attivi per entrambi i prodotti.