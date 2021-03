Google, le TWS Pixel Buds A pronte insieme ai nuovi smartphone?

Arrivati alla seconda iterazione lo scorso anno, gli auricolari TWS Pixel Buds 2 sono state finora l'unica offerta di Google in questo settore, ma la musica potrebbe cambiare molto presto.

Secondo i report interni di 9TO5Google, il colosso di Mountain View sarebbe al lavoro su una nuova linea di cuffie True Wireless Setup dal nome Pixel Buds A.

I nuovi auricolari, pensati per la fascia entry level del mercato, dovrebbero essere virtualmente identiche al modello top di gamma in termini di form factor, ma saranno disponibili in colorazioni differenti. Le prime due varianti di cui veniamo a conoscenza, in particolare, saranno caratterizzate dal colore bianco e verde.

La versione bianca si differenzierà dalla medesima colorazione delle Pixel Buds 2 per via dell'assenza degli accenti neri della scocca e dell'astuccio, adottando quindi un look totalmente bianco, come visibile in foto.

Come suggerito dalla fonte, è possibile che le due colorazioni saranno in tinta con i relativi smartphone della linea Pixel 5A, esattamente come successo con il Google Pixel 4 e le Pixel Buds del 2020, disponibili nelle varianti in bianco e arancio.

Quanto al prezzo, è possibile immaginare che la lettera A, così come negli smartphone, stia a indicare anche la fascia di destinazione, dunque si dovrebbe trattare di una versione più economica rispetto alle Pixel Buds 2.