Google unifica la messaggistica: chiude Google Hangouts, si passa a Chat

A pochi mesi dalla rimozione di Google Hangouts da Play Store ed App Store, il colosso di Mountain View ha annunciato di aver iniziato il processo di migrazione degli utenti free in Chat.

A Febbraio, infatti, il gigante dei motori di ricerca aveva notificato la chiusura di Google Hangouts for Workspace, ed ora afferma che le persone che utilizzano ancora l’app mobile Hangouts riceveranno una richiesta per passare a Chat.

Per coloro che utilizzano Hangouts in Gmail da web, invece, il processo di migrazione non sarà immediato in quanto prenderà il via solo a Luglio 2022. Viene anche specificato che Hangouts continuerà ad essere utilizzabile da desktop fino a Novembre 2022, ed in questo caso le notifiche di chiusura saranno inviate con almeno un mese di anticipo rispetto alla data effettiva del trasferimento.

Le ragioni di questa scelta non sono note, ma è probabile che Google voglia accorpare tutte le diverse app di messaggistica istantanea in un unico client per evitare di creare confusione tra gli utenti ed offrire loro un’applicazione più potente ed in linea con i suoi standard. Non è un caso infatti che Google faccia già riferimento a nuove funzionalità in arrivo in Chat, anche per invogliare i propri clienti.