Google: ecco Universal Speech Model, l'IA che supporta più di 1000 lingue

Che Google sia particolarmente attiva nel campo dell'IA è chiaro a tutti ormai da tempo. Insieme alla sua IA per scrivere fiabe e racconti, pare infatti che il colosso americano stia lavorando anche ad un programma in grado di aumentare l'accessibilità e l'inclusività linguistica della sua piattaforma e delle sue app.

Si chiama "Universal Speech Model" e, in pratica, è una sorta di modello vocale che va ad aumentare il numero di lingue e idiomi utilizzabili sia attraverso tastiera che mediante comandi vocali. Attualmente, l'IA comprenderebbe "solamente" quattrocento lingue, ma il numero andrà ad aumentare in questi mesi.

L'idea, infatti, è quella di riuscire col tempo a coprire tutte le lingue e i dialetti del mondo, creando proprio un modello di linguaggio universale che rappresenterebbe un vero e proprio passo avanti in termini di inclusività culturale e linguistica. Una sfida che Google sembra aver accettato senza troppi fronzoli, e che pare seriamente intenzionato a portare a termine.

Non è ancora chiaro quando l'IA progettata da BiG sarà in grado di muovere i primi passi in funzione, ma sicuramente sapremo qualcosa in più molto presto. Nel frattempo, se siete appassionati di aneddoti in salsa tech, potreste trovare stimolante questa assurda storia sul perché Google ha "assunto" capre!.